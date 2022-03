Sebastian Stan: 'Anthony Mackie non risponde ai miei messaggi da Novembre'

Sebastian Stan ha parlato con Yahoo Entertainment per promuovere il suo nuovo film Hulu, Fresh. Ovviamente non sono mancate le domande sul mondo Marvel, e in particolare su Falcon and the Winter Soldier, dove la bromance con Anthony Mackie ha fatto sorridere tutti. Dalle parole di Stan sembra però che i due non siano più legati come una volta.

"Anthony non risponde a un mio messaggio dal Novembre del 2021", ha detto Stan nell'intervista. "Ci siamo presi una pausa. Gli avevo mandato una foto del mio albero di Natale e non ho ricevuto nulla in cambio, quindi..."

Il tono dell'attore è ovviamente scherzoso, e infatti alle successive domande del giornalista ha subito dichiarato di essere molto orgoglioso della promozione di Anthony Mackie a Captain America. "Devi capire che lo amo", ha continuato Stan, rivolto all'intervistatore. "Sono molto eccitato per quel film [Captain America 4] e credo che sarà fantastico. [...] Darà qualcosa di completamente diverso a quell'idea [che abbiamo del personaggio]. Mi ricorda un po' Rocky, in un certo senso". Stan ha poi raccomandato alla sua co-protagonista in Fresh, Daisy Edgar-Jones, di lavorare con Mackie, in quanto è un ottimo compagno sul set. "Questo è il vero problema. Lo amo. Mi manca davvero."

Guardate lo spezzone dell'intervista nel video che troverete in fondo all'articolo!

Intanto vi lasciamo con il trailer di Fresh, il nuovo film Hulu con Sebastian Stan.