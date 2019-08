Sebastian Stan e Anthony Mackie sul rapporto che avranno Falcon e il Soldato d'Inverno

Intervistati durante la convention ufficiale di casa Disney, la D23, Anthony Mackie e Sebastian Stan hanno parlato di come sarà il rapporto tra i loro personaggi in The Falcon and The Winter Soldier

Dalla D23 ci sono arrivate una raffica di notizie sui nuovi contenuti targati Marvel e Disney che vedremo tra qualche mese sulla piattaforma streaming Disney+.

Tra questi vi sarà anche la serie dedicata ai migliori amici di Steve Rogers, ovvero Falcon e il Soldato d'Inverno, Sam Wilson e Bucky Barnes.

Durante un'intervista sul carpet dell'evento, Mackie e Stan hanno spiegato come funzionerà tra i loro personaggi.

"Sarà qualcosa di molto serio, molto drammatico. Ho una buona sensazione al riguardo. Diciamo che saranno amichevoli... Un po' come dei vicini di casa. Se mi metto a tagliare l'erba del prato, e lui è fuori città, magari taglio anche quella del suo giardino" afferma Mackie.

"O potrei sempre venire a bussare alla tua porta e mettermi a chiedere, non so... Hey, hai ancora quel... lanciafiamme??? Posso usarlo? Grazie" aggiunge Stan (facendo riferimento a una certa scena di un certo film).

E lo segue a ruota il collega, che per meglio descrivere la loro relazione prova a paragonarla a quella tra Archie Bunker e George Jefferson in All In The Family (Arcibaldo), notando che però, data l'età dell'intervistatrice, forse troppo giovane per averlo visto, potrebbe essere poco utile come riferimento.

Vista la buona chimica tra i due mostrata in Captain America: Civil War, siamo sicuri che ne vedremo delle belle in The Falcon and The Winter Soldier, che dovrebbe iniziare a breve con le riprese, per poi debuttare nel 2020.