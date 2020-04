Sebastian Stan assicura: 'lo scudo di Cap sarà cruciale in Falcon and The Winter Soldier '

Nelle ultime settimane, nonostante le riprese di Falcon and The Winter siano sospese, la serie Disney+ continua ad essere sulla cresta dell'onda grazie al protagonista Sebastian Stan, che con aggiornamenti periodici mantiene acceso l'interesse. Adesso l'attore ha toccato uno dei temi caldi della serie: lo scudo di Capitan America.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame abbiamo visto Steve Rogers, ormai in pensione, donare il suo scudo a Sam Wilson (Anthony Mackie) e da quel momento tutti attendono con ansia di scoprire come e se Falcon lo utilizzerà.

"Il MCU, dal mio umile punto di vista, in questo senso è un po' diverso dai fumetti. Alla fine sembrava che per per lui [Bucky] fosse una una sorta di liberazione: ricominciare da capo e in qualche modo scoprire di nuovo chi è e lasciarsi tutto questo alle spalle. Sì, è successo di tutto, ma ad un certo punto devi guardare ai tuoi errori e provare a ricominciare. È anche quello che voleva per Steve. "

"C'era un forte desiderio di ricominciare sia per lui che per Steve, anche se in modo diverso", ha aggiunto. "Steve torna indietro nel tempo e dice: 'Prenderò qualcosa per me adesso. Sono stato qui per tutti questi ragazzi e ho fatto del mio meglio, adesso proverò a vivere la mia vita'. Penso sia qualcosa che Bucky voglia davvero per il suo migliore amico e allo stesso tempo Steve sta dicendo a Bucky: 'Dovrai farlo anche tu, vivremo entrambi le nostre vite, quelle che ci furono tolte negli anni '40 quando ci arruolammo'. È lì che ho sentito che erano alla fine del film: per Steve e Bucky non è realmente collegata allo scudo".

Stan conclude: "Non credo che ci sia invidia o sentimenti contrastanti nel cedere lo scudo. Sam, per me, è sempre stato l'uomo più adatto a farsi carico di quel fardello per numerose ragioni e molto di questo bagaglio sarà esplorato nello show. Immagino che dobbiate tenere d'occhio Disney+ per scoprire perché."

Com'è evidente, Stan è molto legato al suo personaggio, tanto che recentemente ringraziato la Marvel, oltre che per l'opportunità professionale, soprattutto per la maturazione personale che ha avuto sui set del Marvel Cinematic Universe.