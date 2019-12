Sebastian Stan e il braccio del Winter Soldier, troppo muscoloso per la vecchia protesi?

Sono passati ormai cinque anni da Captain America: The Winter Soldier, e diverse cose sono cambiate nel Marvel Cinematic Universe. Una di queste sembrerebbe essere la massa muscolare di Sebastian Stan...

Sebastian Stan a.k.a. James Buchanan 'Bucky' Barnes, ovvero il Soldato d'Inverno del Marvel Cinematic Universe, ha subito, come un po' tutti gli attori che si dedicano a portare dei supereroi sullo schermo, una notevole trasformazione fisica nel corso degli ultimi anni.



Anche per The Falcon and The Winter Soldier, la serie tv di Disney+ di cui sarà protagonista assieme a Anthony Mackie, Stan si è sottoposto a un duro allenamento, e il risultato è anche frutto dell'impegno dell'attore nel voler combattere le sue insicurezze, come ha già dichiarato in precedenza, e come ha ribadito nell'intervista con il magazine Men's Health.



E, a tal proposito, Sebastian fa riferimento (ridendo di sano gusto) ai rumor che attribuivano il cambio di protesi del braccio meccanico nei film al suo avere acquisito troppa massa muscolare (su reddit impazzavano i soprannomi "The Winter Swoldier" e "Bulky Barnes", in riferimento alla sua prestanza fisica): a quanto pare, la protesi meccanica è stata sostituita dopo ogni film, e ognuna delle nuove presentavano diversi miglioramenti.



La prima iterazione consisteva essenzialmente in due tubi di metallo che era costretto a inserire con del lubrificante."Era come avere un massiccio martello attaccato alla spalla. Ma rendeva benissimo sullo schermo, e influenzava parecchio il mio linguaggio del corpo" rivela Stan. In seguito, sono state realizzate delle protesi mobili, e il lunrificante è diventato inutile, poichè ora sono presenti delle maniche all'interno del braccio. Ma, ammette, era effettivamente diventato troppo muscoloso per il braccio che usava in Civil War: "Ero così insicuro intorno a tutti quegli energumeni [le sue co-star], così ho iniziato a incrementare il peso da sollevare durante gli allenamenti, e a mangiare di più. Ricordo di essermi presentato sul set, ed ero un po' più grosso di quanto non fossi durante The Winter Soldier. Il braccio era più stretto... Stavo perdendo la circolazione!".



