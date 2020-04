Sebastian Stan carica i fan: 'Falcon and the Winter Soldier è come un film d'azione'

Si continua a parlare della serie incentrata sull'eredità di Captain America: dopo le rassicurazioni sulle riprese di Falcon and The Winter Soldier, questa volta tocca a Sebastian Stan parlare delle alte aspettative sullo show.

Parlando ai microfoni di The Hollywood Reporter, l'interprete di Bucky Barnes ha confermato che manca ancora qualche settimana di lavoro prima di concludere definitivamente le riprese: "Direi che mancano più o meno due o tre settimane di riprese, ma non è una stima esatta", inoltre ha parlato anche delle aspettative dei fan, paragonando la serie ad un film d'azione e in particolare a "Captain America: The Winter Soldier", pellicola alla quale è molto legato: "Sembra sia un film che una serie. È molto simile ad un film, anche se ripeto non abbiamo ancora finito, ci rimane ancora del lavoro da fare. Quello che mi piace di più è che la serie è chiaramente ispirata al mondo di Captain America The Winter Soldier, che è stata una delle mie esperienze preferite. Da quel punto di vista è molto realistico, ma è anche pieno di fantastiche scene di azione e di sviluppo dei personaggi".

Continua poi: "È la cosa che mi piace di più, siamo nello stesso mondo dei film ma i personaggi avranno molta più libertà, saranno in situazioni che prima non erano pensabili, visto che abbiamo sei ore a disposizione invece che due. Ci saranno molte novità".

Se cercate altre dichiarazioni dell'interprete di Bucky vi lasciamo con questa intervista a Sebastian Stan di Falcon and The Winter Soldier.