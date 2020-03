Sebastian Stan commenta lo stop alle riprese europee di The Falcon and The Winter Soldier

Come ormai sappiamo bene, l'emergenza sanitaria in corso in Europa, come ora anche nel resto del mondo, ha imposto l'assunzione di provvedimenti piuttosto severi per impedire nuovi contagi da Coronavirus. Tra questi anche l'interruzione delle riprese di The Falcon and The Winter Soldier, che Sebastian Stan ha voluto commentare sui social.

L'interprete di Bucky Barnes (tra l'altro anche lui di origini europee, essendo nato in Romania) nel Marvel Cinematic Universe e uno dei protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier ha voluto condividere un pensiero sulle ultime vicende che, tra le altre cose, hanno portato la troupe dello show a fare anticipatamente ritorno ad Atlanta per terminare le riprese, e sulla città che li ha ospitati negli ultimi giorni.

"Praga. Che città incredibile. Abbiamo girato #TheFalconAndTheWinterSoldier e vissuto nuove esperienze in una delle città più belle de mondo, abitata da alcune delle persone più calorose e accoglienti che abbia mai conosciuto. Adesso siamo stati costretti a tornare a casa. 😷 Troppo presto. Praga, rimarrai nei miei pensieri ancora a lungo. Grazie. Torneremo. Vi sto pensando ❤️ #BuckyConquistaLEuropa".

Dei primi filmati di The Falcon and The Winter Soldier sono stati mostrati oggi all'incontro con gli azionisti Disney, mentre la serie farà il suo debutto su Disney+ il prossimo agosto.