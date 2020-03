Sebastian Stan e il Coronavirus: ecco come il Winter Soldier si protegge dall'epidemia

Il Coronavirus sta generando timori e paure anche tra le star più famose al mondo, spesso impegnate in tour promozionali e spostamenti lavorativi che li portano in giro per il mondo. L'attore di Falcon and The Winter Soldier ha pubblicato su Instagram un'immagine che lo ritrae mentre indossa ogni precauzione possibile per evitare il contagio.

Nella nuova foto dal set di Falcon and The Winter Soldier avevamo avuto modo di vederlo in abiti decisamente più casual, ma nel volo di linea della Delta Airlines Sebastian Stan ha deciso di indossare un simpatico outfit che sembra essere uscito veramente da un film di supereroi: mascherina da quarantena, occhi coperti, cappuccio, guanti spessi e una coperta che lo avvolge completamente. Stan brinda con un bicchiere di whisky e ringrazia la compagnia aerea per avergli fornito la giusta protezione durante il suo viaggio in Europa.

La foto è volutamente scherzosa e mette bene in mostra l'eccesso di preoccupazione che sta influenzando un po' tutti in questi giorni. Tra i commenti divertiti c'è chi gli chiede come farà a bere dal bicchiere con tutti quegli impedimenti.

Nella nuova serie in cui reciterà Stan ci sarà posto anche per un noto villain di Capitan America. Alcune scene della serie sono state diffuse nel trailer legato alle nuove produzioni Marvel.