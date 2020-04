Sebastian Stan eroe anche nella vita: l'attore partecipa alla campagna Save The Children

Continuano le iniziative di Sebastian Stan di Falcon and The Winter Soldier per aiutare le persone durante l'emergenza Coronavirus: questa volta l'attore ha annunciato che collaborerà con #SaveWithStories.

L'interprete di Bucky Barnes ha annunciato tramite un video presente nella sua pagina Instagram, e che potete vedere in calce alla notizia, che farà parte degli attori impegnati nel progetto di Save The Children e No Kid Hungry: si tratta di una raccolta fondi per aiutare i bambini che potevano contare sui pasti garantiti dal servizio di mensa scolastico, interrotto a causa della quarantena. Durante il filmato è possibile assistere ad una lettura del libro di Amelia Hepworth, autrice di "I love you to the Moon and Back", famosa opera per bambini.

Chi vuole aderire alla causa potrà farlo comprando il libro che è stato presentato da Sebastian Stan, oppure fare una donazione diretta nella pagina del sito dedicata all'iniziativa. Oltre al volto di Winter Soldier, anche altre celebrità hanno deciso di aiutare Save The Children, per esempio Jon Hamm, Angelique Kidjo, Emma Roberts e Steven Yeun.

Nei giorni scorsi Sebastian Stan aveva rivelato di non sapere quando sarebbero stati ripresi i lavori su Falcon and The Winter Soldier, fermi, insieme alle altre serie Marvel, a causa dell'emergenza Coronavirus.