Sebastian Stan, dopo Falcon and The Winter Soldier, vuole essere Dracula

Dopo il successo de L'Uomo Invisibile, Universal e Bloomhouse potrebbero mettere davvero in produzione un nuovo Dracula diretto da Karyn Kusama, e la star di Falcon and the Winter Soldier ha già fiutato una grande opportunità.

Il fatto è che la regista aveva lavorato già con Sebastian Stan per il film Destroyer, per cui l'attore si è sentito abbastanza in confidenza da avanzare la sua candidatura, sebbene il progetto sia ancora in fase embrionale:

"Le ho già mandato una mail a riguardo. Le ho detto: 'Lo sai che sono rumeno, vero?', e lei mi ha fatto: 'Sì, sì, ma è davvero presto, e c'è una pandemia in corso. Speriamo di poterne riparlare tra quattro anni'. Mi piacerebbe molto continuare a scoprire progetti con lei, progetti che ti spingono in una direzione diversa", ha rivelato Stan all'Hollywood Reporter.

L'attore ha poi parlato di come la regista lo abbia aiutato a rappresentare al meglio il personaggio che ha interpretato in Destroyer: "È stata molto collaborativa anche prima di iniziare a girare e poi, quando abbiamo iniziato, c'è stata molta attenzione ai dettagli. È stata una di quelle registe che mi hanno fatto sentire davvero sicuro e fiducioso nelle mie scelte, anche soltanto per il modo in cui comunicava con me. Credo che ciò fosse dovuto alla sua assoluta sicurezza nei confronti di ciò che voleva e di ciò che aveva visto".

Cosa ne pensate di Sebastian Stan nei panni di Dracula? Potrebbe essere giusto per la parte? L'attore ha inoltre voluto lodare la Marvel, fondamentale nel percorso della sua carriera, e ha parlato del ruolo che lo scudo di Captain America avrà in Falcon and the Winter Soldier.