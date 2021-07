Sebastian Stan irriconoscibile tra tatuaggi e piercing nelle nuove foto di Pam & Tommy

Continuano ad emergere foto dal set di Pam & Tommy, nuova miniserie targata Hulu che racconterà la tumultuosa relazione dei primi anni '90 intercorsa tra Pamela Anderson e Tommy Lee, interpretati per l'occasione rispettivamente da Sebastian Stan e Lily James.

Le immagini, che potete trovare in calce alla news, offrono un nuovo sguardo ad un irriconoscibile Sebastian Stan nei panni del batterista dei Mötley Crüe, con tanto di tatuaggi e piercing sui capezzoli. Inoltre, nelle scorse settimane sono stati pubblicati una serie di scatti "rubati" dalle riprese della scena che ricostruisce uno dei momenti più celebri della coppia, ovvero il loro matrimonio in riva al mare in Messico.

Composta da 8 puntate, la serie scritta e prodotta da Rob Siegel e diretta da Craig Gillespie (Tonya, Crudelia) ripercorrerà il complicato e passionale rapporto tra Pamela e Tommy, i quali si sono spostati nel 1995 a sole 96 ore di distanza dal loro primo incontro. Il cast include anche Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese e Mozhan Marnò.

Stan, lo ricordiamo, di recente è apparso nei panni di Bucky Burnes in Falcon and the Winter Soldier, serie dedicata al suo personaggio a quello di Anthony Mackie (Sam Wilson) i cui 6 episodi sono disponibili su Disney+.