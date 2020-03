Sebastian Stan si lava le mani e invita il mondo a combattere il Coronavirus. Il video

Dopo aver aver commentato la chiusura della produzione a Praga di The Falcon and the Winter Soldier a causa della pandemia di Coronavirus, l'interprete di Bucky Barners, Sebastian Stan, è tornato su Instagram per condividere con i suoi fan un video che racconta in breve il suo stato d'animo attuale.

Niente di incredibile, a dire il vero, ma è un semplice filmato dove Sebastian Stan con tanto di cappellino usa del sapone liquido per lavarsi bene e a fondo le mani, mentre durante l'operazione canta "happy birthday to you" non si bene a chi, anche se nel video specifica "fucking everyone". Non è il massimo dalla tranquillità, a dire il vero, anche se sembrerebbe un modo per combattere la paura.



In didascalia inoltre scrive: "La vita nel 2020. State sicuri là fuori. Pensate ai vostri cari, genitori, figli, i più anziani. Siate gentili e rispettosi e prendetevi cura degli altri. Lavatevi le mani", utilizzando gli hashtag #coronavirus e #wereallinthistogether, siamo tutti sulla stessa barca, in poche parole.



Non è ancora chiaro quando ripartiranno le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, dato che l'emergenza potrebbe durare ancora per diversi mesi, ma la premiere della serie live-action del MCU è prevista su Disney+ per la prossima estate.