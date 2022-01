Sebastian Stan e Lily James sono Pam & Tommy nel trailer della serie 'hot' di Disney Plus

In questi minuti Disney+ ha diffuso il nuovo trailer della serie originale Pam & Tommy, lo show con protagonisti Sebastian Stan e Lily James in arrivo in Italia con i primi tre episodi dal 2 febbraio grazie all'offerta di Star.

Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c’erano regole, Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee: rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (interpretato da Seth Rogen), il video, attraverso scambi clandestini di videocassette, si trasformò da semplice curiosità a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997 (guardate anche il primo trailer di Pam & Tommy)

La serie originale è composta da otto episodi e racconta una storia d’amore e di crimine esplorando il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della 'Reality TV' in un nastro rubato visto da milioni di persone, quando in realtà era destinato solo ai due protagonisti. Gli executive producer di Pam & Tommy sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è stata scritta dagli executive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e diretta dall’executive producer Craig Gillespie, regista di I Tonya e Crudelia.

