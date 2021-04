Sebastian Stan loda Kevin Feige: 'Non è egocentrico, con lui vince sempre l'idea migliore'

Il grande successo dei prodotti Marvel dal 2008 a oggi (ma, in realtà, anche prima di allora) si deve in gran parte all'attuale Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige, e Sebastian Stan non ha altro che lodi nei confronti dell'architetto del MCU.

Durante una recente intervista con Collider, la star di The Falcon and The Winter Soldier ha voluto reiterare quanto il patron dei Marvel Studios abbia a che fare con la riuscita dei progetti targati MCU, anche se a volte il suo contributo può passare in secondo piano.

"Non so, non gli viene dato abbastanza merito per tutto quello che fa, secondo me" ha affermato l'interprete di Bucky Barnes "Credo che WandaVision sia stato un progetto incredibilmente creativo. E sai già che Loki sarà un'altra creazione incredibilmente originale. E ancora, il tono di The Falcon and The Winter Soldier è davvero differente, perché riprende quello della saga di Cap ed è più ancorato alla realtà quotidiana. Ma ancora, stiamo sviluppando questa sorta di buddy comedy che si va ad aggiungere al tutto. C'è un aspetto comedy in questo Soldato d'Inverno che non si è mai visto prima per il personaggio".

E ancora, Stan ci tiene a rendere quanto Kevin Feige sia "una persona incredibilmente estroversa e socievole, e si circonda del meglio del meglio [sul piano professionale]. E con lui a vincere è sempre l'idea migliore. Non c'è nessun ego, e questa è una cosa davvero incredibile".

Dopotutto, a decantare le lodi di Feige (che ricordiamo è produttore di contenuti Marvel da molto prima della creazione del MCU) di recente è stato anche l'interprete di Batman e Daredevil Ben Affleck, che ha definito Feige il più grande produttore di sempre.