Sebastian Stan: i migliori film prima e dopo il successo di Winter Soldier

Sebastian Stan non è sempre stato Bucky Barnes: il protagonista di The Falcon and the Winter Soldier ha all'attivo un bel po' di film oltre a quelli del Marvel Cinematic Universe, per cui ci sembra giusto soffermarci un attimo sulla sua carriera per consigliarvi qualche titolo che varrebbe la pena recuperare.

Il primo è sicuramente Il Cigno Nero, da molti ritenuto il capolavoro assoluto di Darren Aronofsky: l'anno era il 2010, esattamente 12 mesi prima che Captain America e soci entrassero di prepotenza nella vita e nella carriera del nostro Sebastian.

Andiamo oltre, dunque, e passiamo al periodo post-esordio nell'MCU: nel 2015 troviamo ad esempio l'ottimo Sopravvissuto - The Martian, firmato da un altro mostro sacro come Ridley Scott, mentre risale al 2017 la prova offerta al fianco di gente come Adam Driver, Channing Tatum e Daniel Craig ne La Truffa dei Logan, di Steven Soderbergh.

Nello stesso anno troviamo anche lo splendido Tonya, l'apprezzatissimo film con una splendida Margot Robbie; è invece datato 2020 il recente Le Strade del Male, grande assente agli Oscar di quest'anno, in cui il nostro recita proprio accanto allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, Tom Holland. Avete già visto i film elencati? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, dove si colloca temporalmente The Falcon and the Winter Soldier.