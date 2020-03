Sebastian Stan non sa quando riprenderanno le riprese di Falcon and The Winter Soldier

Tutti i fan delle serie Marvel sono in attesa di sapere se Falcon and The Winter Soldier verrà posticipata, a causa dei numerosi ritardi accumulati dalla produzione. Sebastian Stan, in una intervista, ha rivelato di non sapere quando riprenderanno le riprese.

L'emergenza Coronavirus ha completamente bloccato lo sviluppo di tutte le serie TV più importanti, tra queste anche quella dedicata ai personaggi interpretai da Anthony Mackie e Sebastian Stan, impegnati in Repubblica Ceca per lo sviluppo delle puntate. Parlando ai microfoni di TV Guide, l'attore che presta il suo volto per Bucky Barnes ha risposto così alla domanda su quando si aspetta di tornare a girare lo show: "In questo momento non ci sto pensando tanto. Sai, siamo stati fortunati ad averci lavorato fino ad adesso, ma non abbiamo ancora finito. Il piano è quello di tornarci a lavorare appena possibile, qualunque sia la data. Il momento in cui non saremo più in emergenza e le persone potranno tornare a lavorare allora riprenderemo anche noi. Adesso però non saprei proprio dire quando".

Così dopo il cambio di location a causa del terremoto a Porto Rico, la serie subirà un altro ritardo, sono in molti a credere che per questo la data di uscita verrà spostata, anche se ancora non abbiamo notizie ufficiali a riguardo. Per concludere vi segnaliamo questo nostro speciale su tutto quello che sappiamo su Falcon and The Winter Soldier.