Sebastian Stan si racconta: 'Non sarei quello che sono senza la Marvel. Le devo tutto'

La Marvel, si sa, è la major dove gli eroi vengono forgiati e si uniscono per combattere insieme contro il male, ma stavolta il supereroe è la stessa major. Il protagonista di Falcon and the Winter Soldier Sebastian Stan si è infatti raccontato, ringraziando la divisione di casa Disney per le grandi opportunità offertegli.

In una recente intervista al portale Disgital Spy, il Soldato d'Inverno ha parlato del suo progresso negli anni, e di come la Marvel sia stata fondamentale nella sua formazione, professionale e non:

"In un certo senso, sento che insieme al franchise sia cresciuto anche io come persona e credo che anche il mio personaggio sia maturato insieme a me... Non sarei qui senza di loro."

Del resto è innegabile che Stan ne ha abbia fatta di strada dopo Captain America: Il primo vendicatore (2011), in cui lo vediamo solo in alcune scene e certamente non immaginava che un giorno avrebbe scatenato una faida all'interno degli Avengers in Civil War o che addirittura avrebbe lottato contro il grande Thanos per la salvezza dell'universo.

Adesso, nonostante i lavori di Falcon and the Winter Soldier siano sospesi, l'attore titolare non perde occasione per vestire il costume del'eroe, criticando coloro che violano e norme di distanziamento sociale e partecipando persino alle campagne di Save The Children.