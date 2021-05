Sebastian Stan ricorda: 'Quando Marvel mi contattò non risposi al telefono'

Sebastian Stan non era uno sconosciuto prima di esordire nel Marvel Cinematic Universe (prima di The Winter Soldier l'avevamo già visto, ad esempio, in film come Il Cigno Nero): è innegabile, però, che alla star di The Falcon and the Winter Soldier il ruolo di Bucky Barnes abbia cambiato carriera e vita.

Recentemente elogiato anche dalla sua co-star di The Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie, Stan ha però ricordato di aver fatto penare un po' Kevin Feige quando quest'ultimo provò a contattarlo per offrirgli il ruolo dell'amico fraterno di Steve Rogers.

"Era il 1 aprile, il giorno del pesce d'aprile. Ero sul set lavorando a qualcosa e vidi questa chiamata da parte di un numero sconosciuto, di solito io non rispondo ai numeri sconosciuti. Continuai a girare e finalmente, una o due ore dopo, diedi uno sguardo alla casella dei messaggi vocali, cliccai ed era Kevin Feige. Mi disse tipo: 'Hey, stiamo cercando di contattarti. Vogliamo solo farti sapere che ci piacerebbe un sacco lavorare con te. Ci piacerebbe darti il ruolo di Bucky Barnes. Richiamami'. Fu molto informale" ha ricordato l'attore.

Una scelta decisamente felice quella di Feige, non trovate? Speriamo che nel frattempo il buon Seb abbia preso l'abitudine di rispondere anche ai numeri sconosciuti! A proposito del futuro di Bucky, intanto, vediamo quali sono le possibilità di vedere una seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier.