Sebastian Stan sfreccia in moto nelle nuove foto dal set di Falcon and the Winter Soldier

In attesa di mettere finalmente gli occhi su WandaVision, prima e unica serie Marvel ad arrivaresu Disney+ entro fine 2020, proseguono a ritmo spedito anche le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, lo show incentrato sui personaggi di Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Proprio quest'ultimo è protagonista delle nuove immagini pubblicate da Just Jared, che ha condiviso sul proprio sito alcune foto scattate il 25 settembre sul set di Atlanta, in Georgia, dove attualmente si sta svolgendo la produzione di diversi show Disney+ tra cui la stessa The Falcon and the Winter Soldier.

Come potete vedere in calce alla notizia, nei giorni scorsi Stan è stato avvistato anche durante le riprese di una scena d'azione in moto.

La data di uscita di The Falcon and the Winter Soldier non è ancora stata rivelata, ma l'ultimo aggiornamento di Disney+ ha confermato che il debutto della serie avverrà nel 2021. In tutto questo non è ancora chiaro se lo show subirà un ulteriore ritardo per il rinvio di Black Widow, visto il possibile legame tra le trame dei due titoli.

Nel frattempo, a proposito del futuro del MCU sul piccolo schermo, Variety ha confermato lo sviluppo di una serie tv sul Nick Fury di Samuel L. Jackson.