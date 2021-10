Sebastian Stan, il Soldato d'Inverno pronto per un nuovo live-action? Parla Ed Brubaker

Sebastian Stan è attualmente a lavoro con Pam e Tommy, la nuova serie dedicata alla turbolenta relazione tra Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee. Sembra però che Ed Brubaker abbia però in mente nuovi piani per il suo amatissimo Soldato d'Inverno.

Il fumettista noto soprattutto per la miniserie Captain America: Reborn ha rivelato in una recente intervista che a suo avvisto Sebastian Stan sarebbe il protagonista perfetto per la sua nuova graphic novel. Stiamo parlando di Reckless, il nuovo progetto realizzato in collaborazione con Sean Phillips, che presto o tardi potrebbe avere una trasposizione in livea-action, e secondo l'autore, nessuno meglio dell'interprete di Bucky Barnes potrebbe esserne il protagonista.

"Abbiamo avuto un sacco di contatti con il mondo del cinema e delle serie tv, ma per il momento nulla si è ancora concretizzaro", ha recentemente dichiarato Brubaker a THR. "Ogni volta che qualcuno mi chiede chi voglio come protagonista, io non posso fare altro che rispondere Sebastian Stan Non solo perché è il mio Soldato d'Inverno, ma anche perchè è un attore eccezionale. É davvero perfetto in ogni scena in cui recita. Non ci penserei due volte ad averlo al mio fianco anche in questa avventura".

Tra l'altro, Sebastian Stan ha festeggiato i suoi 10 anni nel MCU, l'attore sembra pronto sembra pronto a tornare al cinema nei panni di Bucky Barnes nel prossimo Captain America.