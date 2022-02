Sebastian Stan, la star del MCU elogia Kevin Feige: 'Dovremmo solo ringraziarlo'

Il 2022 sarà ancora una volta un anno straordinario per l'MCU e secondo Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes, il merito sarebbe tutto da attribuire allo straordinario lavoro svolto da Kevin Feige per questo franchise in continua espansione.

La star di Falcon and The Winter Soldier ha sottolineato che senza di lui e senza la sua maniacale attenzione ai particolari tutto questo non sarebbe stato possibile. Sebastian Stan ha inoltre voluto ricordare ai fan che dovrebbero essere più riconoscenti verso questo uomo che con le sue mani e con l'appoggio di uno straordinario team di collaboratori, è riuscito a realizzare qualcosa che non era mai stato fatto prima.

"Credo che a Kevin Feige non vengano mai riconosciuti i suoi meriti, nessuno lo elogia per essere la mente geniale che ha messo in piedi tutto questo", ha detto Stan. "E ogni singolo film fa parte di un processo lungo ed intricato ed legato a qualcos'altro, collegato ad un'altra storia. Presuppone ciò che è stato prima e anticipa ciò che verrà dopo. Si tratta di un lavoro complicatissimo. Dovremmo solo ringraziarlo per tutto ciò che è riuscito a creare".

Sebastian Stan adora l'MCU e il suo elogio a Kevin Feige ne è l'ennesima dimostrazione. Speriamo che la loro collaborazione possa ancora durare a lungo, sicuramente l'interprete di Bucky lo desidera ardentemente.