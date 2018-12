Sebastian Stan stuzzica i fan riguardo il serial su Soldato d'Inverno & Falcon

Mentre i Marvel Studios hanno diramato in rete il full trailer ufficiale di Avengers: Endgame, non dimentichiamoci che la Casa delle Idee ha in cantiere anche alcune serie televisive che verranno lanciate, il prossimo anno, sulla nuova piattaforma digitale Disney+.

Oltre alla serie annunciata su Loki e quella, ancora ufficiosa, su Scarlet Witch & Visione, dobbiamo aggiungere anche quella team-up tra Bucky a.k.a. Soldato D'Inverno (Sebastian Stan) e Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie). Ora ne ha parlato in maniera ufficiale, nel corso di una nuova intervista, proprio Stan.

"Penso che quello di cui state parlando è un film del 1980 in cui io e lui parteciperemo" ha scherzato l'attore "A parte scherzi, sarà una serie molto simile a Starsky & Hutch, Miami Vice, serial del genere. Vedrete cosa abbiamo in cantiere".

Sarà piuttosto interessante capire di cosa tratterà questa potenziale serie televisiva e dove sarà ambientata, soprattutto. I due personaggi si alleano soltanto durante gli eventi di Captain America: Civil War, per poi rincontrarsi soltanto in Avengers: Infinity War... dunque, questo vuol dire che ogni avventura che vivranno dovrà, per forza di cose, essere ambientata successivamente e, dunque, dopo i potenziali eventi di Avengers: Endgame.

La serie non è ancora stata ufficializzata dai Marvel Studios ma dovremmo vederla nel 2019.