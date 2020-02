Sebastian Stan svela una nuova immagine di The Falcon and The Winter Soldier

Dopo averli visto in azione nel promo dedicato alle serie Marvel/Disney+, Anthony Mackie e Sebastian Stan tornano a mostrarsi nei panni dei loro personaggi in una nuova immagine ufficiale di The Falcon e The Winter Soldier.

La foto, pubblicata dallo stesso Stan su Instagram, offre un nuovo sguardo ai due protagonisti in una sequenza che è apparsa brevemente anche nel filmato di presentazione pubblicato a sorpresa (o quasi) durante il Super Bowl. Come sempre, potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Prevista per il prossimo autunno - anche se un report ha indicato agosto come possibile periodo di uscita, visto anche il recente anticipo di WandaVision al 2020 - The Falcon and The Winter Soldier sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e seguirà Bucky e Sam nell'era post-Captain America, con tutte le conseguenze che derivano dall'uscita di scena del leader dei Vendicatori. La serie, lo ricordiamo, firmerà il debutto del MCU sul nuovo servizio streaming della Casa di Topolino.

Nel cast troveremo anche Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo, villain che è stato introdotto proprio in Captain America: Civil War. Dalle prime immagini è inoltre emerso un possibile ritorno dell'HYDRA.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla sinossi ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier.