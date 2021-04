Sebastian Stan: 'Voglio fare un food travel show con Anthony Mackie'

Una sola puntata ci separa dalla fine di Falcon and The Winter Soldier ma a quanto pare, Sebastian Stan ha già in mente dei nuovi progetti lavorativi. Nel corso di una recente intervista infatti, l'autore ha dichiarato di voler fare un food show itinerante, naturalmente in compagnia del suo braccio destro Anthony Mackie.

I due che già avevano avuto modo di legare sul set dei vari film del Marvel Cinematic Universe, sono ormai inseparabili. Lo dimostrano anche le continue gag condivise sui social. Sebastian Stan dunque, vuole seguire l'esempio dello show di Stanley Tucci sulla CNN chiamato Searching For Italy, e vuole poter andare in giro per l'Europa con il suo compagno di mille e più avventure.

"Voglio fare con Anthony quello che Stanley Tucci sta facendo sulla CNN in questo momento attraverso l'Italia", ha detto l'interprete di Bucky Barnes alla pop star Kelly Clarkson nel suo talk show diurno americano.

"Sento che io e lui dovremmo attraversare l'Europa, visitare ristoranti e fornire feedback ai nostri fan. Sento che potrebbe essere qualcosa che potremmo fare", ha continuato. E Mackie sembra essere totalmente d'accordo con questa idea.

Certo sarebbe davvero divertente vederli all'opera insieme in uno show itinerante sul cibo in giro per l'Europa. In attesa che qualcuno si decida a coinvolgerli in questo folle progetto, date un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 5 di Falcon and The Winter Soldier.