La seconda parte della quinta stagione di Vikings è disponibile su Netflix!

Netflix ha annunciato che è approdata sul suo catalogo la seconda parte della quinta stagione di Vikings, la fortunata serie a metà tra storia e leggenda, creata e scritta da Michael Hirst.

"Bastano le prime note di If I Had a Heart per riportarci nelle lande nordiche", scrive l'account ufficiale del colosso dello streaming nel presentare la notizia.



Nei nuovi episodi vengono mostrate le conseguenze della battaglia tra le forze di Bjorn (Alexander Ludwig) e Lagertha (Katheryn Winnick) contro quelle di Ivar (Alex Høgh), che ha potuto contare sul supporto di Rollo (Clive Standen). L'intervento dei franchi è stato decisivo e Kattegat è in mano a Ivar, ma lo scontro tra i figli dell'indimenticabile Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) è ancora lontano dall'avere una conclusione netta e definitiva.



Segnaliamo inoltre, che la quinta stagione è disponibile anche su Amazon Prime Video e su Tim Vision e per saperne di più potere leggere la nostra recensione di Vikings.



Dopo il debutto del 2013 su History, la serie si è guadagnata un gran numero di appassionati e anche se terminerà con la sesta stagione, il franchise di Vikings verrà esteso con lo spin-off intitolato Valhalla, il quale sarà ambientato circa 100 anni dopo la serie madre.



Come ci ricorda l'ultimo trailer di Vikings, la sesta stagione debutterà il 4 dicembre su History con un episodio di due ore.