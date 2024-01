La seconda stagione di Ahsoka è ufficiale! Dave Filoni è già al lavoro

Non tutte le ciambelle riescono con il buco, e Star Wars non fa eccezione: quando tutto va per il meglio, però, la creatura di George Lucas è ancora capace di sfornare dolci letteralmente perfetti! Metafore gastronomiche a parte, Ahsoka ha riscosso un successo di cui pochi show di Star Wars hanno goduto, e infatti...

...E infatti eccoci qui, con la seconda stagione di Ahsoka finalmente annunciata in via ufficiale da Lucasfilm! In questo pomeriggio di grandi annunci, durante il quale ci è stato presentato anche quel The Mandalorian & Grogu che chiuderà le avventure del duo più amato del franchise, possiamo finalmente esultare per il ritorno dell'ex-padawan di Anakin Skywalker interpretata da Rosario Dawson.

Ad occuparsene, neanche a dirlo, sarà ovviamente Dave Filoni, che stando a quanto comunicato da Disney è già al lavoro sui nuovi episodi: una notizia che farà sicuramente esultare i tanti fan della saga che speravano che lo splendido finale della prima stagione non rappresentasse un addio per i protagonisti di una delle serie di maggior successo della storia recente del franchise.

Le cose da raccontare, d'altronde, non mancano di certo: c'è una nuova galassia tutta da scoprire e un futuro tutto da scrivere per la nostra jedi, e noi non vediamo l'ora di seguirla! E voi, siete contenti di questo rinnovo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Ahsoka.