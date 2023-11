La seconda stagione di Arcane arriva a novembre 2024! L'annuncio di Netflix

Netflix si sta prendendo i suoi tempi con la seconda stagione di Arcane: la prima stagione della serie ambientata nel mondo di League of Legends è stata un esperimento riuscitissimo proprio per la qualità elevata che subito le è stata riconosciuta da ogni dove, e che andrà mantenuta ovviamente rispettando le tempistiche necessarie.

A ben due anni dall'uscita della prima stagione della serie animata con Hailee Steinfeld ed Ella Purnell possiamo dunque esser certi che Netflix non stia cercando di affrettare le cose, ma la voglia di mettere gli occhi sui nuovi episodi della serie è ovviamente tanta: al netto di tutto ciò, insomma, quand'è che uscirà la seconda stagione di Arcane?

La notizia che tanto aspettavamo è finalmente arrivata: pochi minuti fa e sempre nell'ambito della Geeked Week Netflix ha infatti indicato novembre 2024 come finestra d'uscita per la seconda stagione di Arcane, che quindi arriverà nel catalogo della piattaforma all'incirca tra un anno! Bisognerà attendere ancora un po', ovviamente, per conoscere la data d'uscita effettiva, ma la speranza è che tra qualche tempo ci venga concessa una prima occhiata tramite un teaser.

E voi, con quanto hype attendete l'arrivo della seconda stagione di Arcane? Credete che i nuovi episodi riusciranno a sopravvivere al peso delle aspettative? Diteci la vostra nei commenti! Per chi avesse bisogno di un recap, intanto, qui trovate la nostra recensione di Arcane.