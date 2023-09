La seconda stagione di Arcane uscirà nel 2024? Le ultime novità da Netflix!

Gli interrogativi sulla data d'uscita di Arcane 2 sono molti, ma oggi, in occasione della Tencent Video V Vision Conference del 2024, scopriamo interessanti dettagli riguardo la pubblicazione dei nuovi episodi della serie.

In particolare, Arcane 2 dovrebbe debuttare su Netflix nell'inverno 2024. Un periodo non certo dietro l'angolo, ma, considerando la qualità della prima stagione, siamo ben disposti ad attendere tutto il tempo necessario e sperare che la storia manterrà alta l'asticella qualitativa.

La prima stagione (Arcane: League of Legend) è ambientata nell'universo videoludico di League of Legend e racconta la storia delle sorelle Vi e Jinx, che si ritrovano a combattere nei fronti opposti di una guerra. L'accoglienza è stata ottima, con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e una valutzione media di 8,8/10 su Metacritic, mentre tra i riconoscimenti principali ricordiamo i nove Annie Awards, il Golden Reel Awards come miglior montaggio sonoro in un'animazione non teatrale e l'Advanced Imaging Society's Lumiere Awards come miglior serie animata a episodi.

La seconda stagione è stata annunciata da Riot Games e Netflix il 20 novembre 2021, ma con una finestra d'uscita vaga: dopo il 2022. Ora, però, le informazioni al riguardo si fanno sempre più precise: in che misura influiranno gli scioperi in corso? Al momento non è dato saperlo, ma, considerando quanto sia recente la dichiarazione della Tencent Video V Vision Conference, è lecito pensare che la programmazione abbia già contemplato la dinamica. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte di Riot Games o Netflix.

Per approfondire l'argomento, non perdetevi le nuove anticipazioni su Arcane 2.