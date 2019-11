Niente seconda stagione per BH90210, la serie revival è stata cancellata da Fox

Come riportato da Deadline e dalle varie testate internazionali, la Fox ha cancellato BH90210, il revival di Beverly Hills 90210, l'iconica serie che ha contribuito a costruire l'immaginario televisivo anni Novanta, dopo solo una stagione.

A nulla è valsa quindi la petizione dei fan realizzata per ottenere dal network un rinnovo per una seconda stagione dello show. Lo show infatti non ha passato il taglio della prima stagione, che se si fosse rivelata un successo sarebbe facilmente proseguita con multiple stagioni.

"Siamo molto orgogliosi di aver riunito il cast in questo speciale evento dell'estate per una delle serie simbolo del network e di aver riunito i fan di 90210 di tutto il mondo - ha dichiarato Fox in un comunicato - Esprimiamo il nostro più profondo rispetto e la nostra gratitudine a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jennie, Shannen e Tori, che insieme al resto della troupe e di Fox e CBS Television hanno messo anima e cuore in questo evento originale e nostalgico".

Tempo fa i fan erano rimasti così scossi dal finale, da chiedere in una petizione che la serie proseguisse con una seconda stagione: durante l'ultimo episodio, infatti, veniamo a conoscenza della volontà della produzione di compiere dei drastici cambiamenti nel cast della serie, cosa che metterà ovviamente in discussione il futuro del revival tanto voluto da Gabrielle, Shannen, Brian eccetera. Un cliffhanger che ha lasciato a dir poco insoddisfatti gli spettatori, pronti a scendere in campo per chiedere un continuo dello show: "Aiutateci a far rinnovare il reboot di Beverly Hills 90210 per un'altra stagione! Questa serie è fantastica, non è il solito reboot! Avanti, fan di 90210!".

Tuttavia le avvisaglie c'erano già state, il revival aveva registrato il record negativo in quanto a calo degli ascolti estivo: la serie aveva debuttato con un forte punteggio di 1,5 per la fascia di pubblico che include gli adulti dai 18 ai 49 anni, vale a dire la fetta più ambita per gli inserzionisti per quanto riguarda la programmazione di intrattenimento. Ma qualcosa è andato storto, dato che nelle settimane successive, specie nel quinto episodio della sua corsa estiva, BH90210 era sceso fino a 0,6.