La seconda stagione di Disincanto contiene diversi Easter Egg su Futurama

La seconda stagione di Disincanto è da qualche giorno disponibile in streaming su Netflix. La serie, di ambientazione medievale, è l'ultima fatica di Matt Groening dopo Futurama, ambientata invece nel futuro. E a quanto pare sono molti gli Easter Egg che strizzano l'occhio ai fan di Fry, Leela e Bender.

Come sappiamo, Disincanto ha per protagonisti la principessa Tiabeanie, detta Bean, il suo amico Elfo e il demone Luci. Il padre di Bean, il re Zog, è doppiato da John DiMaggio, la voce di Bender in Futurama. DiMaggio ha annunciato che alcune battute di Zog ricalcheranno i classici tormentoni del robot. E infatti, nel secondo episodio della nuova stagione, intitolato Stairway to Hell, Zog fa irruzione tra i cespugli dopo aver seguito Bozarks, e urla: "Bite my shiny metal ax!" (Mordi la mia ascia di metallo lucido), che fa il verso allo slogan "Bite my shiny metal ass!" (Mordi il mio c**o di metallo lucido), che suonerà familiare al pubblico di Futurama.

Nell'episodio In her own write, Zog è al teatro di Dreamland per assistere a una rappresentazione scritta dalla figlia, e pronuncia impaziente un "Let's go already" che è un altro dei tormentoni di Bender.

Non mancano i riferimenti anche ad altri personaggi. Nel nono episodio, The electric princess, Bean apre dei cassetti in cerca di un quaderno e in uno di essi ci sono dei pezzi di spago di diverse lunghezze, del tutto simili a quelli del professor Farnsworth. Nello stesso episodio, la principessa chiede indicazioni proprio per Farnsworth Boulevard, nel distretto Transpo (riferimento al servizio di consegne Planet Express).

Siamo sicuri che i fan di Futurama scoveranno - o forse l'hanno già fatto - altri Easter Egg. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata al trailer di Disincanto parte 2, disponibile su Netflix dal 20 settembre.