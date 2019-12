La seconda stagione di Jack Ryan ha superato in ascolti anche The Boys

Mentre i fan si chiedono i motivi dietro la scomparsa di un personaggio di Jack Ryan 2, la serie TV con protagonista John Krasinski ha superato gli ascolti di un'altro show di grande successo presente su Amazon Prime, stiamo parlando di The Boys.

A darne la notizia è l'agenzia di rating Nielsen, che afferma come nel corso della prima settimana la serie TV che ci mostra le avventure di Jack Ryan sia stata vista da 4,6 milioni di spettatori, superando la cifra di 4,1 conquistata da Billy Butcher e i suoi aiutanti nella lotta contro i supereroi. In particolare il pubblico è composto per il 45% da spettatori compresi nella fascia di età dai 18 ai 49 anni, target di numerose serie a causa del maggiore potere d'acquisto che hanno a disposizione.

Secondo quanto rivelato inoltre si tratta del debutto migliore per uno show di Amazon, la cui premiere ha attirato oltre 7,3 milioni di appassionati, anche questo dato ha superato quello di The Boy, fermo a 6 milioni. La grande soddisfazione di Amazon ha portato ad un veloce rinnovo per una terza stagione, il colosso di Jeff Bezos non ha perso tempo, nominando Paul Scheuring showrunner di Jack Ryan 3.

Avete visto la nuova serie ambientata nel mondo di Tom Clancy? Se sì, cosa ne pensate di questa seconda stagione? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.