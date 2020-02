Ci sarà una seconda stagione per la serie di Harley Quinn... e arriverà molto presto

La villain di Gotham City è decisamente molto eccentrica, e sembra che gli autori della serie animata siano riusciti a rendere molto bene questo suo mood vivace. Mentre i fan si schierano a difesa di Birds of Prey, il sequel della serie animata è più che sicuro e arriverà in America addirittura a ridosso della prima stagione.

La serie continuerà ad essere incentrata su di lei, una delle villain DC più note degli ultimi tempi. Nella prima stagione l'abbiamo vista impegnata a ritrovare l'equilibrio dopo la burrascosa relazione con Joker, ma quando si parla di certi personaggi l'equilibrio non può che essere precario, e ciò ha dato il la a tutta una serie di spassose situazioni.

Secondo quanto riportato da Decider la seconda stagione uscirà sulla piattaforma streaming DC Universe il 3 aprile 2020. Molto strano, se si pensa che la prima stagione si è appena conclusa, ma a quanto pare i produttori hanno già molto materiale in mano. Gli episodi che vedremo in futuro sono infatti stati sviluppati durante lo stesso periodo di lavorazione dei precedenti, ma DC ha deciso di separare il tutto in due blocchi distinti. L'ideatore della serie Justin Halpern ha parlato di come il focus della prima stagione sia stato sulla ricerca di una nuova identità da parte della protagonista: "Era importante per noi, nella prima stagione, non farla uscire da una relazione per gettarla subito dentro ad un'altra. Volevamo che trattasse più che altro la scoperta di sè stessi e non la scoperta dell'identità attraverso altre persone".

È probabile che in futuro la vedremo quindi coinvolta in una relazione romantica, e in molti suggeriscono proprio Poison Ivy come candidata, dato che ha avuto già un ruolo centrale. Siamo comunque sicuri che l'atmosfera rimarrà la stessa. Come è possibile vedere dalla clip con protagonista la nonna di Harley, la serie è incentrata su di un tipo di umorismo molto macabro in grado di divertire soprattutto un pubblico più maturo.