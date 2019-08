Nella seconda stagione di The Boys arriveranno nuovi personaggi dal fumetto

A poche settimane dal suo lancio su Amazon Prime Video, The Boys è già diventata una serie di culto. I parallelismi tra il modo di raccontare i supereroi e la nostra attuale cultura delle celebrità hanno conquistato legioni di fan e la serie è stata già rinnovata per la seconda stagione.

Intervistato da Entertainment Weekly, il creatore e showrunner di The Boys Eric Kripke ha anticipato alcune novità, che faranno contenti i fan dell'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson da cui è tratta la serie. Ci saranno infatti alcune new entry che passeranno dalla carta allo schermo, a cominciare dall'amato Terror, il cane di Billy Butcher.

Dopo aver spiegato il suo scarso utilizzo, infatti, è arrivato il momento di dargli più spazio: "Abbiamo sentito che gli autori hanno bisogno di lui" ha dichiarato Kripke. "Non è facile girare con un cane, ma alla fine tornerà in un luogo sicuro e confortevole, e potremo mettere insieme Butcher e Terror per un grande episodio."

Potrebbe esserci inoltre un'apparizione di Jack da Giove. "Stiamo pensando a una specie di cameo porno" ha scherzato Kripke, "vedremo se ci riusciremo."

Lo showrunner ha promesso anche più spazio per Giancarlo Esposito nella seconda stagione di The Boys, che introdurrà anche il personaggio di Stormfront: rispetto al fumetto sarà una donna e sarà interpretato da Aya Cash. Su quest'ultima notizia, però, lo showrunner non si è sbilanciato. "Non sono pronto a rispondere a questa domanda" ha chiosato.

Per chi non l'ha ancora vista, la prima stagione di The Boys è disponibile su Amazon Prime Video.