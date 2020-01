Nella seconda stagione di The Mandalorian potrebbe comparire un personaggio di Battlefront

Continuano le indiscrezioni riguardo il futuro del cacciatore di taglie più famoso di Star Wars: mentre c'è chi ha già pronte alcune teorie su The Mandalorian 2, altre voci sembrano anticipare la presenza nelle puntate inedite di un personaggio dei videogiochi ambientati nell'universo creato da George Lucas.

Ci riferiamo al secondo capitolo della saga di Battlefront, in cui era presente anche una breve campagna singleplayer che ci ha fatto conoscere il personaggio di Iden Versio. Un utente di Twitter ha infatti condiviso sulla celebre piattaforma un'immagine in cui venivano elencati i possibili nuovi attori presenti nella seconda stagione delle avventure del mandaloriano. Tra di loro era presente anche Janina Gavankar, artista che ha prestato la sua voce per il soldato imperiale.

Dopo aver chiesto delucidazioni a Janina riguardo questa aggiunta, l'attrice non ha voluto confermare la notizia, affermando invece: "Dovete chiedere qualcosa a Mr. Dave Filoni". I numerosi appassionati della serie hanno subito iniziato a speculare sulla sua possibile inclusione, anche se per adesso non si sa ancora se l'immagine postata sia semplicemente un fan casting oppure un'informazione che proviene da un insider.

Oltre ad Iden Versio, nelle scorse settimane si era parlato di un altro famoso villain di Star Wars presente in The Mandalorian, notizia che ha fatto subito il giro del web.