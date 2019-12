In The Mandalorian 2 saranno presenti i classici alieni di Star Wars

Come avete potuto leggere nella nostra recensione del finale di The Mandalorian, la prima stagione della serie di Disney+ si è conclusa con un episodio ad altissimi livelli. La seconda stagione, già annunciata, si promette ricca di sorprese per i fan di Star Wars.

Subito dopo il finale dello show, che ha visto Din Djarin e Baby Yoda partire alla ricerca del pianeta natale di quest'ultimo, unico luogo in cui il simpatico esserino potrà essere veramente al sicuro, i fan hanno ricevuto una gradita sorpresa: l'annuncio che la seconda stagione arriverà nel catalogo di Disney+ nel corso del prossimo autunno, messaggio condiviso da Jon Favreau sulla sua pagina di Twitter.

L'immagine che accompagna il tweet, che trovate in calce alla notizia, è quella di un Gamorreano, specie aliena introdotta per la prima volta nel film di "Star Wars: Il Ritorno dello Jedi". Che quella statua sia un'indiscrezione su uno dei prossimi personaggi che accompagneranno il Mandaloriano nei suoi viaggi?

Non abbiamo ancora molti dettagli sulla prossima serie, tranne il nome di uno dei registi, sarà infatti Rick Famuyiwa a riportarci nella galassia di Guerre Stellari, dirigendo la prima puntata della seconda stagione. Questa non è l'unica notizia sul futuro dello show: secondo un insider in The Mandalorian 2 troveremo personaggi dei film di Star Wars.