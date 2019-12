Nella seconda stagione di The Mandalorian troveremo personaggi dei film di Star Wars

La serie TV dedicata al personaggio di Pedro Pascal si è appena conclusa, dopo aver letto i ringraziamenti di Gina Carano al regista di The Mandalorian, scopriamo un'importante indiscrezione riguardo le prossime puntate inedite dello show presente su Disney+.

Secondo quanto viene riportato da Deadline, un insider gli avrebbe rivelato che nel corso degli episodi potremo rivedere alcuni personaggi già visti nei film della trilogia di Guerre Stellari. Le ipotesi sono numerose: nel corso del finale della serie il mandaloriano interpretato da Emily Swallow ha citato l'ordine Jedi, portando molti a credere che il protagonista entrerà in contatto con Luke Skywalker, maestro del Tempio Jedi che verrà poi distrutto sei anni prima degli eventi di "Star Wars: Il risveglio della forza".

Altre teorie mettono in mezzo la regina pirata Maz Kanata, presente in numerosi film sequel, invece secondo altri fan potremo finalmente rivedere il cacciatore di taglie Boba Fett, sopravvissuto al suo incontro con Luke Skywalker e possibile figura vista nell'episodio ambientato a Tatooine.

Come si poteva immaginare la notizia ha reso ancora più difficile aspettare per le prossime puntate della serie dedicata alle avventure di Din Djarin e di Baby Yoda, il cui compito è quello di riportare sul suo pianeta l'essere che ha fatto impazzire il web. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'episodio finale di The Mandalorian.