La seconda stagione di The Walking Dead farà da ponte con il nuovo spin-off?

Il nuovo spin-off di The Walking Dead sarà ambientato in Nebraska e uno degli episodi della seconda stagione della serie principale potrebbe aver già mostrato qualche dettaglio importante a proposito della futura nuova linea narrativa.

Tra le informazioni relative alla nuova serie sappiamo che sarà un racconto di formazione, oltre al fatto che lo spin-off di The Walking Dead arriverà su Amazon Prime Video. Ma altri dettagli sarebbero già stati svelati durante l'ottavo episodio della seconda stagione della serie principale, intitolato Nebraska.

Trasmesso ormai nel lontano 2012, l'episodio in questione mostrava Glenn, Rick e Hershel alle prese con Dave e Tony, due ragazzi in balia degli eventi. Dave aveva fatto riferimento all'incontro con altri gruppi dicendo "Ogni gruppo che abbiamo incontrato diceva di aver sentito nuovi rumor su come poter uscire da questa situazione" poi il ragazzo ha anche aggiunto un importante particolare legato alla nuova location "L'ultimo è stato un cantiere ferroviario di Montgomery che collega treni fino in mezzo al Paese. Kansas, Nebraska".

Uno degli ideatori della serie, Scott Gimple, ha anche spiegato che il nuovo gruppo sociale che vedremo nello spin-off sarà composto da diecimila sopravvissuti e rappresenta una delle tre civiltà raffigurate all'interno del simbolo a tre cerchi appartenenti al CRM. Gimple ha anche sottolineato, parlando con il portale Deadline, di come il nuovo universo di The Walking Dead sarà meno incentrato sul crossover trai vari show, affermando "Le cose di cui abbiamo accennato, sono sempre state cose che avevamo intenzione di seguire e fare qualcosa di più".

L'ideatore ha poi continuato sottolineando il probabile collegamento con la seconda stagione:

"Le cose che abbiamo mostrato erano come dei rumor, piccoli cose che i personaggi dicono a proposito del mondo esterno. Ci sono cose, per un momento, che i personaggi dicono all'interno della seconda stagione di The Walking Dead che hanno acceso la mia immaginazione e adesso alcune di quelle cose stanno per materializzarsi ora dopo sette anni".

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Qualora non l'abbiate visto vi lasciamo al trailer dello spin-off di The Walking Dead pubblicato in occasione del New York Comic Con dello scorso 5 ottobre.