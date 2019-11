Nella seconda parte di stagione di The Walking Dead vedremo i flashback di Michonne?

Con l'ottavo episodio intitolato The World Before si è conclusa la prima parte della decima stagione di The Walking Dead, la celebre serie horror ideata da Robert Kirkman e Frank Darabon. Nella seconda parte, che prenderà il via a febbraio, tra gli spunti narrativi più interessanti ci saranno quelli riguardanti i flashback di Michonne.

Dopo l'annuncio del ritorno di Lauren Cohan in The Walking Dead, un altro evento potrebbe stuzzicare la curiosità dei fan che durante questa nuova stagione hanno potuto assistere a risvolti narrativi importanti come la morte shock del settimo episodio: il passato di Michonne.

Come abbiamo potuto constatare dal trailer di The Walking Dead 10x9 per alcuni istanti il personaggio interpretato da Danai Gurira compare incappucciata e con delle catene vicino al suo corpo. Questo particolare fa tornare in mente il tredicesimo episodio della seconda stagione, quando per la prima volta compare Michonne e si presenta con un look molto simile a quello che abbiamo potuto vedere nei pochi istanti del video.

Scopriremo quindi qualcosa in più riguardante il suo passato anche prima dell'apocalisse zombie? Non ci rimane che aspettare febbraio con i nuovi episodi della seconda parte di stagione per scoprire altre novità e sopratutto capire cos'ha in serbo The Walking Dead per Michonne. Nel frattempo vi ricordiamo che è stato reso pubblico il trailer di World Beyond, la serie spin-off ambientata nell'universo immaginario della nota serie horror di AMC.