Nella seconda stagione di The Witcher comparirà uno dei mostri preferiti dei fan

I mostri non sono mancati nel corso della prima stagione di The Witcher: com'era prevedibile le avventure di Geralt l'hanno già portato ad incontrare e sconfiggere creature di vario tipo, il cui numero inevitabilmente salirà con la prossima stagione dello show.

Proprio riguardo a ciò siamo forse in grado di anticipare già l'apparizione di un mostro tra i più amati tra i fan non tanto della saga letteraria, quanto di quella videoludica: si tratta, infatti, di una creatura soltanto nominata nei libri di Sapkowski ma apparsa in una delle missioni meglio riuscite di The Witcher 3: Wild Hunt.

Stiamo parlando del Leshen (o Leshy, che dir si voglia), un antico e potentissimo mostro delle foreste che avrà sicuramente dato del filo da torcere ai tanti gamer che si sono cimentati nell'impresa e che, immaginiamo, altrettanti grattacapi regalerà al personaggio di Henry Cavill. Non sappiamo ancora in che contesto il Leshen farà la sua comparsa, ma pare che la sua apparizione avrà delle serie conseguenze sulla storyline di uno o più personaggi.

