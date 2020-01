La seconda stagione di The Witcher terrà conto delle critiche al design dei costumi

Dopo una prima stagione tra le più viste su Netflix e che ha introdotto gli spettatori al mondo di The Witcher, c'è tanta attesa verso i nuovi episodi e la showrunner Lauren Hissrich ha ribadito ancora una volta l'importanza del feedback da parte dei fan: per questo motivo, verrà modificato il design dei costumi più criticati.

Hissrich nei giorni scorsi aveva rassicurato i fan di The Witcher circa la gestione delle linee temporali dello show, ma durante il podcast Writer Experience si è concentrata su un altro aspetto che non ha convinto tutti, ossia i costumi adoperati, in particolare le uniformi dei soldati dell''Impero di Nilfgaard.

"Tutto ciò che riguarda The Witcher è stato per me un vero processo di apprendimento", ha raccontato la showrunner. "È il bello di avere l'opportunità di fare una cosa per la prima volta e poi tornare a farla. La seconda stagione è entusiasmante. È un'opportunità per guardare agli errori che abbiamo fatto nella prima stagione e fare meglio, raccontare meglio le storie, perfezionare alcuni aspetti, capire cosa non ha funzionato, liberarsene e ripartire". Quest'ultimo è il caso delle armature nilfgaardiane, che "saranno completamente differenti". Secondo Hissrich si tratta dunque di un'occasione da non farsi sfuggire. Al momento, però, non ci sono dettagli su come verranno modificate le armature, dunque bisognerà pazientare un po' in attesa di novità.



Segnaliamo che Netflix ha annunciato il film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, che avrà per protagonista Vesemir, il maestro di Geralt di Rivia.