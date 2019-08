La seconda stagione di Titans si mostra con il nuovo trailer ufficiale!

Dopo il teaser che ha introdotto Deathstroke e Superboy e le recenti immagini promozionali, DC Universe ha finalmente diffuso in rete il full trailer dell'attesa seconda stagione di Titans.

"Prima o poi il passato tornerà per bussare alla tua porta" recita la sinossi ufficiale del filmato che potete trovare all'interno della notizia e grazie al quale possiamo dare un nuovo sguardo al Bruce Wayne interpretato da Ian Glen.

Nei nuovi episodi ritroveremo Dick Grayson, Starfire, Raven e Beast Boy insieme alle new entry Jericho, Ravager, Merci Graves, e Aqualad; tra i personaggi da tenere d'occhio in questa seconda stagione ci saranno anche il Jason Todd di Curran Walters, Donna Troy, Hawk e Dove.

La seconda stagione di Titans debutterà su DC Universe il prossimo 6 settembre, circa un mese in anticipo rispetto all'uscita del 2018, e andrà in onda ogni venerdì sulla piattaforma streaming. In Italia la serie sarà nuovamente distribuita da Netflix, dove al momento è disponibile anche la prima stagione.

La premiere vedrà il team alle prese con il padre di Rachel, Trigon, che dopo aver portato Dick dalla sua parte tenterà di controllare anche il resto dei supereroi: Rachel e Gar dovranno affrontare il nuovo villain in una battaglia che la sinossi ufficiale descrive come "disperata". Per altre informazioni vi rimandiamo alle immagini ufficiali del primo episodio.

Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.