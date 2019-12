Ci sarà una seconda stagione di V Wars? Ian Somerhalder spera di sì

La prima stagione di V Wars è disponibile su Netflix dal 5 dicembre e molti fan già si chiedono se, e quando, ne uscirà una seconda. Diciamo subito che al momento non ci sono conferme ufficiali, ma Ian Somerhalder, protagonista e produttore esecutivo, spera che la storia possa andare avanti.

In una recente intervista con Digital Spy, Somerhalder ha dichiarato: "Le prime stagioni degli spettacoli sono difficili. Bisogna cercare di trovare il passo giusto, stai il tuo personaggio, cerchi di trovare l'aspetto caratterizzante dello show. In questa fase stai davvero imparando molto..."

La prima stagione di V Wars ha debuttato con 10 episodi, e Ian ha anticipato che c'è ancora molto da raccontare. "È un modo davvero condensato di raccontare la storia" ha detto, raccontando la sua preferenza per stagioni composte da 18-22 episodi. "E abbiamo semplicemente graffiato la superficie. Ecco perché sono entusiasta di presentare la prima stagione, perché so cosa sta per succedere."

Materiale per altre serie di V Wars, in effetti, ce ne sarebbe in abbondanza, anche grazie all'omonimo fumetto di Jonathan Maberry. "Ci sono cinque libri qui. Che è una quantità incredibile di materiale originale, ed è davvero ben scritto" ha detto Somerhalder. "E numerosi graphic novel, che servono anche come riferimento visivo, riferimento alla storia e ai personaggi."

Somerhalder ha definito Maberry "uno scrittore prolifico, e un uomo gentile e privo di ego". Se la seconda stagione di V Wars fosse confermata, difficilmente sarebbe pronta prima del 2021. La prima, infatti, era stata annunciata nell'aprile 2018, le riprese sono partite poco dopo e come abbiamo visto è arrivata su Netflix soltanto ieri.

