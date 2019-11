Una seconda stagione di Watchmen? Damon Lindelof non ha ancora idee in merito

Superata la metà della prima stagione di Watchmen, diversi spettatori si chiedono se ci sarà una seconda stagione, considerando i molti misteri a cui si cerca una risposta. Il creatore dello show, Damon Lindelof, ritiene che possano esserci altre storie ambientate nell'universo creato da Alan Moore e Dave Gibbons, ma non sarà lui a raccontarle.

O, almeno, non finché non troverà l'idea giusta. Lindelof ha infatti spiegato che la nuova serie targata HBO è stata concepita per essere una storia completa, in modo simile a serie antologiche come Fargo e True Detective. Secondo l'autore, guardando gli episodi "si capisce che ci sono tante altre storie di Watchmen da raccontare, ma nell'episodio finale non ci sarà un grande cliffhanger". Per questo i fan possono aspettarsi di ricevere le risposte che più attendono: "la maggior parte dei misteri (almeno quelli che sono centrali alla storia che raccontiamo) vengono risolti entro la fine del nono episodio".



Riguardo le possibilità di una seconda stagione, Lindelof fa capire che è improbabile ma non impossibile: "se l'idea è giusta e c'è una ragione convincente per farla, la considererei". Al momento, però, non c'è nulla all'orizzonte: "Non ho ancora avuto quell'idea".

Nella testa dell'autore, inoltre, c'è sempre qualcosa che gli ricorda che l'universo narrativo non appartiene a lui, che si sente piuttosto una sorta di "gestore" a cui è stato affidato per un paio di anni. In futuro, quindi, potrebbe essere qualcun altro a creare nuove storie di Watchmen a prescindere da Lindelof, che però specifica: "dovrebbe essere scritta da qualcuno che ci tiene davvero e che ha delle buone ragioni per farlo".



Ormai è chiaro quanto Lindelof sia legato all'opera di Moore, che ha letto più volte, al punto da riconsiderare in parte l'impatto di Rorschach in Watchmen. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Watchmen 1x05.