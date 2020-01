Nella seconda stagione di What We Do in the Shadows sarà presente anche Mark Hamill

Dopo l'annuncio riguardo l'inizio delle riprese di What We Do in the Shadows 2 non si avevano avute più notizie sull'acclamata serie ispirata al film di Taika Waititi. Siamo sicuri che i fan saranno entusiasti di sapere che nelle prossime puntate sarà presente un cammeo importante.

Durante la prima stagione abbiamo potuto vedere guest star quali Dave Bautista, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Wesley Snipes e Tilda Swinton, questa tradizione continua anche durante la nuova stagione dello show. Ecco cosa ha dichiarato il creatore della serie Jemaine Clement durante il press tour della Television Critics Association: "Abbiamo qualcuno di molto bravo... veramente importante: Mark Hamill". Purtroppo il regista non si è sbottonato ulteriormente, non volendo rivelare nulla sul personaggio interpretato dal volto di Luke Skywalker o il numero di puntate in cui sarà presente Mark Hamill.

I primi due episodi verranno messi in onda il prossimo 15 aprile sul canale FX, i restanti invece usciranno a cadenza settimanale. Come avete potuto leggere in una precedente notizia, What We Do in the Shadows è disponibile sul canale Fox di Sky anche qui in Italia e ci racconta la storia di quattro vampiri newyorchesi che condividono da ormai centinaia di anni la stessa casa, le loro avventure saranno registrate da una tropue di un mockumentary.