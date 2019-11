La seconda stagione di You è ufficiale e arriverà molto presto, ecco il primo poster

La seconda stagione di You è in sviluppo già da un pezzo ma finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale di Netflix: i dieci nuovi episodi della serie saranno disponibili a partire dal prossimo 26 dicembre.

Potete dare un primo sguardo alla nuova stagione grazie al poster ufficiale che trovare in calce alla notizia, mentre di seguito vi riportiamo la sinossi: "Alla fine della prima stagione Joe (Penn Badgley) ha il cuore tragicamente spezzato ed è stato appena raggiunto dalla donna che rappresenta il suo passato: l’ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), determinata a dargli un’importante lezione. La seconda stagione si apre con Joe in fuga da Candace, costretto a lasciare New York per trasferirsi nel suo inferno personale: Los Angeles. Joe ha da poco concluso un’intensa relazione, sfociata in un omicidio. L’ultima cosa che si aspetta è incontrare una persona incredibile, una donna chiamata Love (Victoria Pedretti), e innamorarsi di nuovo. La storia si ripete? O questa volta è tutto reale? Joe è abbastanza pazzo da rischiare tutto per scoprirlo."

Victoria Pedretti di Hill House è una delle new entry del cast che sarà composto anche da Penn Badgley (Joe Goldberg), Ambyr Childers (Candace Stone), James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves) e Chris D’Elia (Henderson).

Siete curiosi di vedere questa nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione di You.