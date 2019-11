Nella seconda parte di The Walking Dead 10 ritornerà il personaggio di Lauren Cohan

Dopo aver visto il trailer di The Walking Dead che ci mostra alcuni avvenimenti della seconda parte della stagione, in molti sono rimasti delusi a causa della mancanza di Lauren Cohan, ma secondo quanto rivela la showrunner Angela Kang, la serie ha ancora alcune sorprese in serbo per i suoi appassionati.

Nella scorsa puntata di "Talking Dead", talk-show in onda dopo le puntate della serie sugli zombi creati dalla penna di Robert Kirkman, Angela Kang ha rivelato che Maggie ha ancora qualcosa da dire riguardo la lotta tra gli abitanti di Alexandria e i Whisperer: "Non voglio rivelare troppo, ma siamo tutti entusiasti per il ritorno di Lauren Cohan. È da diverso tempo che affermiamo di avere ancora numerose idee per il suo personaggio, quindi dico solo che lei arriva e ha molto da fare. Le sue azioni avranno delle conseguenze importanti".

Sembra quindi che dovremo aspettare fino al 23 febbraio 2020, data in cui andranno in onda le puntate della seconda parte della stagione, che ci mostreranno, tra le altre cose, la lotta tra i sopravvissuti guidati da Carol, Michonne e Daryl contro il gruppo di Alpha, terrificante e spietato leader dei Sussurratori. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione della settima puntata di The Walking Dead 10.