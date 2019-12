La seconda parte di The Walking Dead 10 sarà terrificante e scioccante

L'attrice Samantha Morton, una delle protagonista di The Walking Dead, dopo la conclusione della prima tranche di puntate, ha parlato di ciò che ci aspetta nella seconda metà della stagione 10 dello show, alludendo ad eventi scioccanti, inaspettati e terrificanti.

Nella news che segue ci sono spoiler sull'ultima puntata di The Walking Dead, per cui valutate voi se proseguire o meno nella lettura.

Nel midseason finale di The Walking Dead infatti, Daryl, Carol, Aaron, Jerry, Connie, Kelly e Magna cadono vittima di una trappola ideata da Alpha, e si trovano dunque all'interno di una caverna, circondati da un numero impressionante di walker. "Sarà incredibilmente intensa, avvincente e davvero scioccante. Succedono cose che non ti aspetteresti. Io non me l'aspettavo. Tantissime cose che leggevo nello script mi hanno lasciata scioccata e sorpresa" ha detto l'attrice, a cui ha fatto eco poi Cooper Andrews:

"La paura di ciò che sta per succedere mi ha ricordato di alcuni film horror che non vedevo da tempo. Fa paura, è terrificante".

Ci sono diverse situazioni in sospeso, che probabilmente vedremo evolversi durante la seconda parte della stagione. La produttrice esecutiva Denise Huth ha detto: "Credo che in questa prima parte Alpha abbia vinto. Siamo sull'uno a zero. Penso che sarà emozionante tornare nella seconda parte e vedere quanta strada abbia fatto Lydia, non sappiamo dove si trovi, Gamma sa che è viva, come reagirà a questa situazione? I nostri personaggi sono intrappolati. Ci sono diversi punti interrogativi insomma", aggiungendo che al riprendere della decima stagione, gli eventi si susseguiranno in maniera estremamente veloce.

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla seconda trance di episodi di The Walking Dead?