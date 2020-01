Nella seconda parte di The Walking Dead 10 vedremo molto di più Negan

Manca poco più di un mese alla messa in onda della seconda parte della decima stagione della serie di punta di AMC. Abbiamo scoperto il nome delle puntate rimanenti di The Walking Dead 10, nel frattempo Jeffrey Dean Morgan ha parlato del suo personaggio.

Come ricorderete Negan è riuscito a farsi accettare dai Whisperer, i fan sono ancora in dubbio riguardo le sue vere intenzioni, infatti sono in tanti a credere che il suo sia uno stratagemma per infiltrarsi nel gruppo guidato da Alpha e aiutare la lotta di Carol, Daryl e gli altri abitanti di Alexandria. Per questo sono in molti a chiedere qualche indiscrezione all'attore, inviandogli messaggi sulla sua pagina Twitter.

Un utente ha voluto domandare a Jeffrey Dean Morgan cosa avrebbe riservato la prossima stagione per Negan, l'attore statunitense, riferendosi invece alla seconda parte della stagione 10 ha risposto così: "Un sacco di roba". Sembra quindi che potremo aspettarci delle puntate interamente dedicate all'ex leader dei Savior, personaggio diventato in poco tempo uno dei più amati dagli appassionati del fumetto scritto da Robert Kirkman. Anche l'interprete di Alpha, Samantha Morton ha ammesso in un'intervista che le sorprese in The Walking Dead non sono ancora finite. Non resta che aspettare il prossimo 23 febbraio, data in cui riprenderà la messa in onda della serie prodotta da AMC.