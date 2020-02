Secondo un'analista di mercato, Amazon potrebbe comprare la WWE

Visto il recente calo delle quotazioni in borsa della compagnia, in molti si stanno chiedendo cosa riservi il futuro alla WWE di Vince McMahon. La risposta potrebbe forse essere... Amazon?

Solo pochi giorni fa, Vince McMahon, il patron della WWE, ha comunicato in una chiamata con gli investitori della compagnia che alcuni tra i maggiori servizi di streaming sarebbero interessati ad acquistare i diritti dei loro programmi.

Anche per questo l'analista di Needham, Laura Martin, che possiede anche un buy rating nelle azioni della compagnia di Stanford, e i cui assestamenti di mercato sono tenuti in grande considerazione in merito, sembra convinta che nel futuro della World Wresting Entertainment ci sia Amazon.

"Crediamo che un simile accordo di licenza metterebbe Amazon nella posizione migliore per acquistare la WWE una volta che la famiglia McMahon sarà pronta a vendere".

La WWE è sempre stata una società a conduzione familiare, e i figli di Vince, Shane e Stephanie, sono da lungo tempo coinvolti nei programmi e nei retroscena della compagnia. Ma, effettivamente, questa sarebbe davvero un'occasione d'oro per Jeff Bezos e soci.

"La programmazione live della WWE è altamente differenziata, e i suoi brand di Raw, Smackdown e NXT valgono più di una delle 500 serie che non hanno una fanbase affezionata come la loro o dei prodotti associati" continua Martin, mettendo in evidenza i vantaggi di un'eventuale acquisizione da parte del gigante dello streaming.

La WWE ha anche un suo servizio servizio streaming, che include tutte i suoi eventi pay-per-view e altri contenuti.

Che ci possa davvero essere un accordo per la trasmissione dei programmi e in futuro una vera e propria acquisizione della WWE da parte di Amazon? Dopotutto, non sarebbe la prima volta che la piattaforma streaming di Bezos si cimenta con l'area sportiva, e se consideriamo che il wrestling targato WWE viene tecnicamente definito sport-entertainment...

Amazon, comunque, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Vedremo cosa accadrà in futuro.