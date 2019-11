Secondo Andrew Dabb, Sam di Supernatural sarà costretto a cercare aiuto per le sue visioni

Dopo aver scoperto la data della puntata conclusiva di Supernatural, i fan sono alla ricerca di ulteriori informazioni sulla stagione che metterà la parola fine alle vicende dei due fratelli cacciatori di mostri, vi presentiamo quindi una nuova intervista allo showrunner che svela qualcosa in più sul futuro di Sam Winchester.

Come sapete già dalla prima puntata della stagione, il personaggio interpretato da Jared Padalecki è stato perseguitato da visioni di morte e da strane voci. Ecco le parole di Andrew Dabb, showrunner della longeva serie: "Una volta che Sam ha capito quale è il problema, cercherà di mettersi in contatto con un paio di persone, un paio le conoscete già, mentre altre saranno delle sorprese". A chi si potrebbe rivolgere il famoso cacciatori di demoni? Questo dettaglio sta tenendo occupati tutti gli appassionati dello show creato da Eric Kripke, ansiosi di conoscere quali saranno i personaggi che faranno il loro ritorno nella stagione conclusiva della serie.

Ma questo non sarà l'unico problema che i protagonisti dovranno affrontare, come ha rivelato lo showrunner il rapporto tra i due fratelli in Supernatural 15 sarà molto complicato, anche a causa del loro prossimo avversario, Dio incarnatosi in Chuck, pronto a sconfiggerli una volta per tutte. Ricordiamo che la futura puntata andrà in onda giovedì 21 novembre, mentre la stagione è ancora inedita in Italia.