Secondo Bob Iger l'assenza di merchandise di Baby Yoda nel periodo festivo è 'cosa buona'

Archiviata la prima stagione di The Mandalorian, uno degli argomenti che continua a tenere banco è Baby Yoda e il merchandise ufficiale a lui dedicato. Sulla questione è intervenuto anche il CEO della Disney, Bob Iger, il quale ha definito l'assenza di gadget a tema durante il periodo delle feste natalizie una "cosa buona".

Secondo alcune stime, la Disney avrebbe perso circa tre milioni di dollari ritardando l'uscita del merchandise e nei giorni scorsi avevamo potuto già leggere le spiegazioni di Jon Favreau, il produttore e sceneggiatore della serie. Ora, anche le parole di Iger sembrano andare nella stessa direzione.



"Non abbiamo detto a nessuno della presenza del personaggio nella serie", ha raccontato Iger durante il The Star Wars Show. "So che è stato detto molto circa la stagione natalizia e so che tutti volevano comprare i giocattoli di The Child e tutto il resto, ma ancora non ci sono lì fuori. Questo perché se avessimo diffuso il design, sarebbe arrivato a centinaia e centinaia di persone, probabilmente in tutto il mondo, e noi non volevamo qualcosa del genere".

Dunque, i fan dovranno aspettare un po' prima di mettere la mani sugli agognati gadget, ma secondo Iger "in questo caso è una cosa buona".



I motivi, spiega Iger, è che la Casa di Topolino "non ha mai deciso di raccontare una storia solo perché può diventare un pupazzo o un giocattolo o un qualsiasi prodotto di consumo" e a questo proposito spiega che, come nel caso della trilogia originale di Star Wars (e gadget come le spade laser o l'elmetto di Darth Vader) "quello che stiamo facendo, creando questi oggetti, è di portare in vita il racconto in modi diversi. Così permetti alle persone che hanno apprezzato la storia — in particolare i bambini — di essere coinvolti diversamente nella storia".

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Bob Iger?